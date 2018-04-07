Trump: O konuyu avukatıma sorun
ABD Başkanı Donald Trump, porno film yıldızı Stormy Daniels ile ilgili olarak iki aydır süren sessizliğini bozdu.
Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, 2016 yılında avukatlarının Daniels’a susması için bir ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı soruldu.
Bu konuyla ilgili olarak ilk defa konuşan Trump’ın cevabı “Hayır” oldu. ABD Başkanı ayrıca, “Michael Cohen’a sormanız gerek. Benim avukatım olan kişi Michael. Michael’a sorun” dedi.
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