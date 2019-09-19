'Trump, Netanyahu'yu sattı'
İsrail’de resmi sonuç olmayan rakamlara göre, nisan ayında olduğu gibi gidilen erken seçimde de hükümeti kurabilmek için yeterli sandalye sayısına yine hiçbir parti ulaşamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail seçimleri ile ilgili
Netanyahu İsrail'deki seçimlerde hezimet yaşadı. Filistin topraklarını ilhak etme vaatleri de Netanyahu'yu kurtarmadı. Merkezdeki Mavi-Beyaz İttifak birinci olurken, aşırı sağcılar da oylarını artırdı. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail seçimleri ile ilgili düşünceleri merak ediliyordu. Muhabirlerin Trump'a Netanyahu'dan seçim sonuçlarıyla alakalı bir telefon alıp almadığı sorulması üzerine Trump "Bizim ilişkimiz İsrail'le" vurgusunu yap
ABD Başkanı'nın bu cevabı 'Trump Netanyahu'yu sattı' yorumlarına sebep oldu.
Son gelen haberlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu. Gantz, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını ancak bunun için Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.
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