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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Depo Photos
15.04.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Trump, Netanyahu'yu Çin ile ilgili uyardı

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Trump, Netanyahu'yu Çin ile ilgili uyardı

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Tel Aviv-Pekin hattındaki ilişkilerin ABD'nin İsrail ile yaptığı güvenlik iş birliğine zarar verebileceği konusunda uyardığını" aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv ile Pekin arasındaki ilişkilerden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu'yla gerçekleştirdiği görüşmede Trump, İsrail'in Çin ile olan ilişkilerinin Washington-Tel Aviv güvenlik iş birliğine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Netanyahu'yu "tehdit etmediği" ancak Tel Aviv-Pekin hattında yaşanan gelişmelerden haberdar olmak istediğini dile getirdiği ifade edildi.

Netanyahu cephesinden ise henüz habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e benzer bir uyarının da ocak ayı başında Batı Kudüs'ü ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldiği dile getirilmişti.

ABD basını, ziyaret sırasında Bolton'un İsrailli yetkililere, "İsrail ordusu ve teknoloji endüstrisindeki artan Çin nüfuzundan dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi gündeme getireceğini" yazmıştı.

İSRAİL-ÇİN İLİŞKİLERİ

İsrail ile Çin arasındaki ilişkiler uzun bir aradan sonra karşılıklı ziyaretlerle yeniden ivme kazanmıştı.

Netanyahu, 2017'de Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmiş, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan da geçen ekim ayında İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile görüşmüştü.

Başbakan Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 2018'de Çin'e yaptığı ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 56 arttığını belirtmişti.

Hong Kong merkezli Shanghai International Shanghai International Port isimli bir şirket, 2015'te İsrail'in en büyük ikinci limanı olan ve ABD ordusuna ait savaş gemilerinin de zaman zaman demirlediği Hayfa Limanı'nında ticari gemiler için yeni bir tesis inşa etme ihalesi kazanmıştı.

İhale kapmasında Çinli firma, inşası 2021'de tamamlanması öngörülen tesislerin 25 yıllığına işletme hakkına sahip olacak.

Buna ek olarak ABD yönetiminin, Çin'in özellikle Huawei ve ZTE gibi telekomünikasyon firmaları başta olmak üzere, teknoloji firmalarının İsrail'deki faaliyetlerinden rahatsız olduğu ifade ediliyor.

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