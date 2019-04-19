‘Trump Mueller’ı kovdurmak istedi’
ABD’de 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını yaklaşık iki yıldır soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın raporu kamuoyu ile paylaşıldı.
Bazı sayfaları sansürlenerek açıklanan 448 sayfalık rapora göre; Trump veya kampanya ekibinden birinin Rusya ile işbirliği yaptığı yolunda kanıt bulunamadı, adaleti engelleme iddialarına ilişin ise somut bir hukuki sonuca varılamadı. Raporda, Trump’ın soruşturmanın başına Mueller’ın atandığını öğrendikten sonra küfür ederek, “Aman Tanrım! Bu korkunç. Bu, başkanlığımın sonu olur” dediği belirtildi. Bu gelişmeyi takiben Trump, dönemin Beyaz Saray avukatı Don McGahn’a arayıp ‘çıkar çatışması’ iddiasıyla Mueller’ın görevden alınmasını sağlamasını istedi. Raporda, McGahn’ın soruşturmayı denetleyen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı arayıp Mueller’in kovulmasını sağlamak yerine istifa kozunu kullanarak talebi reddettiği kaydedildi. Trump’ın iki gün sonra ise eski kampanya yöneticisi Corey Lewandowski ile görüşüp dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions üzerinden başka bir girişimde bulunduğu fakat talebinin yine geri çevrildiği aktarıldı. Bu nedenle Mueller raporda, Trump’ın adaletin engellenmesi suçu işlediği sonucuna varamadığını ifade etti.
KUSHNER’İN ‘BARIŞ PLAN’ RAMAZAN SONRASI
ABD Başkanı Trump’ın damadı ve Beyaz Saray’ın üst yöneticilerinden Jared Kushner, önceki gün yabancı büyükelçilere açıklamalarda bulundu. Kushner, Ortadoğu barış planının İsrail’de yeni hükümetin kurulması ve Ramazan ayının bittiği 3 Haziran’ın ardından açıklanağını söyledi. Reuters’a konuşan bir yetkili, Kushner’ın “Barışın sağlanabilmesi için anlaşılabilir ödünlere ihtiyaç var” dediğini aktardı. Ancak Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın ‘ölü doğacağını’ söylemişti.
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