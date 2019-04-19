‘Trump Mueller’ı kovdurmak istedi’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Trump Mueller’ı kovdurmak istedi’
GeriDünya ‘Trump Mueller’ı kovdurmak istedi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Razi CANİKLİGİL/ NEW YORK
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Trump Mueller’ı kovdurmak istedi’

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
‘Trump Mueller’ı kovdurmak istedi’

ABD’de 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını yaklaşık iki yıldır soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Bazı sayfaları sansürlenerek açıklanan 448 sayfalık rapora göre; Trump veya kampanya ekibinden birinin Rusya ile işbirliği yaptığı yolunda kanıt bulunamadı, adaleti engelleme iddialarına ilişin ise somut bir hukuki sonuca varılamadı. Raporda, Trump’ın soruşturmanın başına Mueller’ın atandığını öğrendikten sonra küfür ederek, “Aman Tanrım! Bu korkunç. Bu, başkanlığımın sonu olur” dediği belirtildi. Bu gelişmeyi takiben Trump, dönemin Beyaz Saray avukatı Don McGahn’a arayıp ‘çıkar çatışması’ iddiasıyla Mueller’ın görevden alınmasını sağlamasını istedi. Raporda, McGahn’ın soruşturmayı denetleyen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı arayıp Mueller’in kovulmasını sağlamak yerine istifa kozunu kullanarak talebi reddettiği kaydedildi. Trump’ın iki gün sonra ise eski kampanya yöneticisi Corey Lewandowski ile görüşüp dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions üzerinden başka bir girişimde bulunduğu fakat talebinin yine geri çevrildiği aktarıldı. Bu nedenle Mueller raporda, Trump’ın adaletin engellenmesi suçu işlediği sonucuna varamadığını ifade etti.

KUSHNER’İN ‘BARIŞ PLAN’ RAMAZAN SONRASI

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve Beyaz Saray’ın üst yöneticilerinden Jared Kushner, önceki gün yabancı büyükelçilere açıklamalarda bulundu. Kushner, Ortadoğu barış planının İsrail’de yeni hükümetin kurulması ve Ramazan ayının bittiği 3 Haziran’ın ardından açıklanağını söyledi. Reuters’a konuşan bir yetkili, Kushner’ın “Barışın sağlanabilmesi için anlaşılabilir ödünlere ihtiyaç var” dediğini aktardı. Ancak Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın ‘ölü doğacağını’ söylemişti.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AP'den Çin'e çağrı

"Gambiya her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır"

Ülke şokta! 13 ölü, 142 kayıp

Almanya'da 467 Neonazi ortadan kayboldu