Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin "terör örgütü" ilan edilmesine yönelik gerekli tüm sürecin tamamlandığını ve şu anda her şeyin hazır olduğunu belirtti.

....will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations!