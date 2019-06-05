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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.06.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Trump Londra'da protestocularını değil destekçilerini 'kalabalık' buldu

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Trump Londra'da protestocularını değil destekçilerini 'kalabalık' buldu

ABD Başkanı Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin üçüncü ve son gününde, protestolara ilişkin Twitter mesajı paylaştı.

Ziyareti sırasında sürekli kendine karşı büyük gösteriler olacağını duyduğunu kaydeden Trump, "Ama tam tersi oldu. Yozlaşmış medyanın göstermekten nefret ettiği büyük kalabalıklar, ABD ve beni desteklemek için toplananlardan oluşuyordu. Organize fiyaskoların (göstericiler) aksine çok ve coşkululardı." dedi.

Dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile düzenlediği ortak basın toplantısında da gösterileri, "çok çok küçük" olarak niteleyen Trump, protesto haberlerinin de yalan olduğunu öne sürdü.

TRUMP'I ON BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Ancak Trump'ın bu iddiasının aksine Londra'da yapılan Trump karşıtı gösteriye on binlerce kişinin katıldığı görüldü.

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

Trump'ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte ABD Başkanının göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Atlı polislerin de yoğun kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle protestocular Trump'ın bulunduğu alanlara yaklaştırılmazken, bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü.

Akşam saatlerine kadar süren gösteride, aralarında ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in de yer aldığı çok sayıda isim halka hitap etti.

TRUMP'IN DESTEKÇİ SAYISI 20'Yİ BULMADI

Trump'ın ziyaretine karşı 2 milyona yakın imzanın da toplandığı İngiltere'de Trump'a destek gösterisinde bulunanların sayısının ise 20'yi bulmadığı görüldü.

Bu kişilerin zaman zaman Trump karşıtları ile tartışması dikkati çekerken, protestocuların ABD Başkanına destek için gelenlere "Nazi" diye bağırdığı duyuldu.

Bir Trump destekçisi İsrail bayrağı açarken, aşırı sağcı ve İslam karşıtı Tommy Robinson yanlısı bir kişi de protestoda kullanılan "Bebek Trump" balonunu patlattı. Daha sonra bu kişinin gözaltına alındığı görüldü.

"KÜÇÜK BİR AVUÇ DOLUSU TRUMP DESTEKÇİSİ GÖRDÜM"

Trump'ın Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştüğü pazartesi günü Buckingham Sarayı'nın önünde destekçilerin aksine yine göstericiler vardı.

Trump'ın iddiasına gazetecilerden de yorum geldi. BBC muhabirlerinden James Cook, sosyal medya hesabından, "Tüm gün Londra sokaklarındaydım. On binlerce kişiden oluşan Trump karşıtı protestocuların arasından geçtik. Ayrıca küçük bir avuç dolusu Trump destekçisi gördüm. (Gösteriler) Yalan haber değil, görüntüleri var." mesajını paylaştı.

Trump'ın geçen yaz İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyareti de yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösteriyle protesto edilmişti.

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