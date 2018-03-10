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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:ABD'li eski asker 3 kadını öldürdü

Dünya
AA
10.03.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Trump Latin Amerika turuna çıkacak

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Trump Latin Amerika turuna çıkacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında sırasıyla Peru ve Kolombiya'ya ziyaret edeceği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ABD Başkanı olarak ilk Latin Amerika ziyaretinde Peru ve Kolombiya'ya gideceği bildirildi.

Açıklamada, Trump'ın, Peru'nun başkenti Lima'da 13-14 Nisan'da yapılacak "Amerikalar Zirvesi"ne katılacağı ve Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski ile görüşeceği ifade edildi.

Peru'nun ardından Kolombiya'ya geçecek olan Trump'ın, burada Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile bir araya geleceği belirtildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK MASADA OLACAK

Açıklamada, her iki ülkedeki temaslarda ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesine yönelik adımların konuşulacağı ve Trump'ın bölgesel güvenliği ilgilendiren konuları da masaya getireceği vurgulandı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump; Meksika, Peru ve Şili'nin de üye olduğu Trans-Pasifik Ortaklığından (TPP) ABD'yi geri çekme kararı almıştı. Ayrıca Trump yönetimi, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortağı olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yeniden müzakere etme kararını açıklamıştı.

Öte yandan ABD-Meksika sınırına güvenlik gerekçesiyle duvar örülmesi için çalışmalara başlama talimatı veren Trump, başta Meksika olmak üzere Latin Amerika yönetimlerinden tepki görmüştü. Ülkedeki çoğu Latin Amerika kökenli yüz binlerce kişiyi sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimi, bu adımıyla da Latin Amerikalılar tarafından eleştiriliyor. 

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