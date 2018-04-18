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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
18.04.2018 - 06:32, Son Güncelleme:

Trump: Kuzey Kore ile aşırı yüksek seviyelerde görüşmeler yaptık

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Trump: Kuzey Kore ile aşırı yüksek seviyelerde görüşmeler yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin planlanması için Kuzey Kore ile doğrudan temas kurduklarını söyledi. "Aşırı yüksek seviyelerde doğrudan görüşmeler yaptık" diyen Trump, görüşme için beş ayrı mekanın değerlendirildiğini belirtti.

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazdı. Pompeo aynı zamanda Trump'ın yeni dışişleri bakanı adayı.

ABD'nin Florida eyaletinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlarken konuşan Trump, Kuzey Kore lideriyle "Haziran başı veya ondan biraz daha önce" görüşeceğini söyledi.

Şinzo Abe ise Trump'ın Kim Jong-un ile görüşme "cesaretini" övdü. Buluşmanın gerçekleşmesi durumunda Donald Trump, bir Kuzey Kore lideri ile görüşen ilk ABD başkanı olacak.

Kuzey Kore'nin yürüttüğü nükleer testler ve ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip roketleri son dönemde iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Fakat Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları, diplomatik görüşmelerin gerçekleşmesi için beklenmedik bir imkan sağladı.

Gözlemciler, Japonya Başbakanı Abe'nin Trump ile bu görüşmesindeki hedefinin, Trump'ı Kim Jong-un ile buluşmasında Batı'nın Kuzey Kore'ye yönelik sert çizgisinden sapmamasını sağlamak olduğu yorumunda bulunuyor.

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