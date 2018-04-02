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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DHA
02.04.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Trump kritik listeyi bu hafta açıklayacak!

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Trump kritik listeyi bu hafta açıklayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle, Çin’e yaptırım uygulamak amacıyla, gümrük vergisi uygulanacak Çin ürünlerinin listesini bu hafta açıklayacak.

Ağırlıklı olarak Çin’in teknoloji ürünlerinin yer alması beklenen listenin açıklanmasının ardından, iki dev ekonomi arasındaki ticaret savaşını daha da sertleştirmesi bekleniyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan Trumpın Çin ürünlerine uygulayacağını açıkladığı ve 50 ila 60 milyar dolar değerindeki yıllık gümrük vergisinin "ağırlıkla yüksek teknoloji" ürünlerine yöneltildiğini ve yeni vergilerin iki ay içinde uygulamaya konulmasının beklenildiğini açıkladı.

Uygulanması öngörülen vergiler, USTR’nin Amerikan fikri mülkiyet haklarının "ekonomik olmayan yöntemlerle" transfer edilmesine yol açtığını ileri sürdüğü politikasını değiştirmesi için Çin hükümetine baskı yapmayı hedefliyor.

USTR, yeni vergilerin getirilmesine temel oluşturan soruşturmada, Çin’in Amerikan fikri mülkiyetini sistematik olarak istismar ettiği ve bunu şirketleri ortak girişime zorlayarak, teknoloji alanında adil olmayan ruhsat kuralları getirerek yaptığı ve Amerikan teknoloji şirketlerine, devlet finansmanıyla satın alarak ya da "açıkça hırsızlıkla" olarak sahip olduğu sonucuna varmıştı.

Çin, politikalarının herhangi bir teknoloji transferi gerektirdiğini reddederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatından gümrük vergisi alma kararına karşılık olarak, bu ülkeden ithal 128 ürüne yüzde 25’e kadar ek gümrük vergisi getirdi. Yeni haftayla birlikte uygulanmaya başlanan gümrük vergisi getirilen ürünlerin listesi, 23 Mart’ta yayımlanan ve ticari büyüklüğü 3 milyar dolar olarak açıklanan ürünleri kapsıyor.

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