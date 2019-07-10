Trump köpürdü: İngiliz Büyükelçi aptal
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un kendisi için ‘beceriksiz ve işlevsiz’ ifadelerini kullandığının ortaya çıkmasının ardından büyükelçiye ‘aptal’ dedi.
Twitter’dan açıklama yapan Trump, “İngiltere’nin ABD’ye soktuğu kaçık büyükelçi bizim memnun olduğumuz biri değil. Çok aptal birisi. Eleştirilerimden memnuniyetsiz olmak yerine, ülkesi ve Başbakan (Theresa) May ile başarısız Brexit müzakereleriyle ilgili konuşmalı. May’e nasıl anlaşma yapması gerektiğini söyledim, ancak o kendi aptalca yolunu seçti ve başarısız oldu” dedi.
ELÇİYE DESTEK
Büyükelçiyi şahsen tanımadığını belirten Trump, “Bana onun aptalın teki olduğunu söylediler. Ona ABD’nin dünyanın en iyi ekonomisi ve ordusuna sahip olduğunu söyleyin” diye devam etti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Ev sahibi ülkenin talebi üzerine büyükelçiyi değiştirmezsiniz. O ülkede neler olduğuna dair samimi değerlendirmeler yapmaları onların görevidir” diye konuştu.
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