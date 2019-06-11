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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.06.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

Trump: “Kim Jong’dan güzel bir mektup aldım”

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Trump: “Kim Jong’dan güzel bir mektup aldım”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’dan Kore Adası’nın nükleerden arındırılma süreci üzerine güzel bir mektup aldığını söyledi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’dan Kore Adası’nın nükleerden arındırılma süreci üzerine güzel bir mektup aldığını söyledi. Mektubu ‘oldukça samimi’ ve ‘oldukça kibar’ olarak değerlendiren Trump, iki tarafın bir şekilde nükleer meselesinde anlaşmaya varacağına inandığını belirterek , “Birlikte iyi bir ilişkimiz var” dedi.

“HER AN YENİ BİR GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENEBİLİR”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından birine yaptığı bir açıklamasında ABD ile Kuzey Kore arasında üçüncü bir görüşmenin olası olduğunu belirterek, “Onlar ne zaman hazırsa biz de hazırız, bu sebeple her an yeni bir görüşme tarihi belirlenebilir” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un daha önce Singapur ve Vietnam’da bir araya gelmişti. En son Vietnam'ın Hanoi kentinde bir araya gelen Trump ile Kim Jong-un 2 gün süren görüşmelerinde uzlaşmaya varamamış görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

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