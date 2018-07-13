Trump kasırgası İngiltere’de

BRÜKSEL’deki NATO Zirvesi’nde savunma harcamalarını artırmadığı için özellikle Almanya’ya ağır yüklenerek gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük çalışma ziyareti için önceki gün geldiği İngiltere’de de büyük protestolarla karşılanmakla kalmadı, Brexit (İngiltere’nin AB’den çıkışı) konusundaki görüşleriyle de İngiliz siyasi çevrelerinde adeta deprem etkisi yarattı. Trump ise bu mülakat üzerine dün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı May’i eleştirmediğini, sadece iki ülkenin ticaret yapabileceğinden emin olmak istediğini söylediğini aktardı.

Trump’ın İngiliz Sun gazetesine hafta başında verdiği röportaj, ABD Başkanı’nın İngiltere Başbakanı May ve Kraliçe 2’nci Elizabeth ile dünkü programından saatler önce yayımlandı. Bu röportajda Trump, May’in Brexit (AB’den çıkış) müzakerelerine ilişkin açıkladığı ve AB karşıtı çevrelerce ‘ılımlı olduğu’ gerekçesiyle eleştirilen yaklaşımını hedef aldı. Mülakatta Trump, “Eğer böyle bir anlaşmaya varırlarsa, bizim muhatabımız İngiltere değil, AB olacak. Bu da muhtemelen İngiltere’nin ABD ile yapabileceği herhangi bir ticaret anlaşmasını öldürecek. AB ile yeterince güçlük yaşıyoruz zaten” diye konuştu.

JOHNSON’I ÖVDÜ

Röportajda May’e tavsiyelerde bulunduğunu ancak onun tam tersini yaptığını belirten ABD Başkanı, hafta başında Brexit müzakerelerinden hoşnut olmadığı için dışişleri bakanlığından istifa eden Boris Johnson ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şöyle devam etti: “Çok yetenekli biri. Büyük saygı duyuyorum. Bence harika bir başbakan olurdu.”

GERİ ADIM ATTI

Trump, İngiltere Başbakanı May ile “Chequers” adlı rezidansında bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Trump, Sun gazetesindeki mülakata değinerek, “Başbakan May’i eleştirmedim. Başbakan May’e ABD ile adil ticaret politikaları izlemesinden dolayı teşekkür etmek isterim. Brexit süreci tamamlandıktan sonra İngiltere, AB’den ayrılmış olacak. Ne yaparsanız yapın benim için ‘Ok’dir, sadece birlikte ticaret yapabileceğimizden emin olalım. Önemli olan bu. ABD, İngiltere ile büyük ikili ticaret anlaşmasını tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyor” dedi. May de yaptığı açıklamada geçmişte ABD ile omuz omuza durduklarını ve bunu gelecekteki ticari anlaşmalarla da göstereceklerini söyledi.

BİLGİ NOTU

İngiltere Başbakanı May, geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Ziyarete karşı İngiltere’de 1 milyon imza toplanmıştı. Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

BALONA TEPKİ GÖSTERDİ

Londra’da Trump karşıtı protestolar sürerken, ABD Başkanı’nın hedefinde, Londra’nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Khan da vardı. Khan’a yüklenen Trump, “Yaşanan teröre bakın. Londra’da olup bitenlere bakın. Khan terör konusunda kötü iş çıkardı. Burada olup biten korkunç şeylere bakılınca bence suçla mücadelede de kötü iş çıkardı” dedi. Khan’ın kendisine yönelik dünkü protestolar sırasında İngiliz parlamentosu üzerinde uçurulan altı bezli, elinde cep telefonu tutan bebek şeklindeki 6 metrelik ‘Trump balonu’na izin vermesini de eleştiren Trump, şunları kaydetti: “Londra’yı şehir olarak severdim. Çok uzun zamandır gelmedim. Ancak buraya hoş gelmediğinizi hissettirdiklerinde, niye burada kalasınız ki.”

FIRST LADY ŞIKLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump tepki çekerken eşi Melania Trump şıklığı ve zerafetiyle İngiliz kamuoyunun odak noktası oldu. Eşinin İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğü sırada ABD first lady’si Chelsea Kraliyet Hastanesi’ni ziyaret etti. İngiliz modacı Victoria Beckham’ın renkli bir elbisesini giyen Melania Trump, önceki akşamki resepsiyondaki uçuk sarı tuvaletiyle de “Güzel ve Çirkin”deki Belle (Güzel) karakterine benzetildi.

Başkan Trump, dün Windsor kentinde Kraliçe 2’nci Elizabeth ile de görüştü. Programına göre dün akşam saatlerinde de İskoçya’ya geçmesi öngörülüyordu.

Başta Londra olmak üzere ülkenin pek çok kentinde dün yüz binlerce kişi Trump karşıtı gösterilere katıldı. ABD Başkanı’nın bugün İskoçya’nın Glasgow ve Edinburgh kentlerinde de protesto edilmesi bekleniyor.