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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.11.2018 - 08:36, Son Güncelleme:

Trump: Kaşıkçı cinayeti raporu salı günü hazır olacak

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Trump: Kaşıkçı cinayeti raporu salı günü hazır olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı bir raporun hafta başında hazır olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı bir raporun salı günü hazır olacağını duyurdu.

California eyaletinde orman yangınları ile mücadele çalışmalarını takip eden Trump, Malibu kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayeti emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna vardığı iddialarını değerlendiren Trump, "Henüz herhangi bir değerlendirme yapmadılar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamış bir rapor." dedi. 

Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde belki pazartesi veya salı günü tam bir rapor almış almış olacağız ve tam tamamlanmış olacak." diye konuştu. 

Gün içinde CIA Direktörü Gina Haspel ile görüştüğünü aktaran Trump, "Bir gazetecinin öldürülmesi korkunç bir şey." ifadesini kullandı. 

Trump daha sonra ise daha kesin bir dille Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun salı günü hazır olacağını belirtti. 

ABD Başkanı, raporun "olayın tüm etkisini ve kimin sebep olduğunu veya kimin yaptığına da yanıt vereceğini" kaydetti. 

California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere konuşan Trump, CIA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere ilişkin henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ifade etmişti. 

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz." diye konuşmuştu.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CIA Direktörü Haspel ile telefonda görüştüğünü açıklamıştı. 

Sözcü, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin nihai bir sonuca vardığı iddialarının doğru olmadığını bildirmişti.

New York Times'tan "Kaşıkçı cinayeti" videosu
daha fazla video için
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