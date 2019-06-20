Trump kampanyasını Florida’dan başlattı
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi kampanyasına önceki akşam Florida eyaletinin Orlando kentinde start verdi.
Trump, “ABD Başkanı olarak ikinci dönem seçim kampanyamı resmen başlatmak üzere huzurunuza geldim. Söz veriyorum, sizi asla yüz üstü bırakmayacağım” diye konuştu. Amway Center’da düzenlenen mitingde sahneye eşi Melania Trump ile çıkan ABD Başkanı’na, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti. Trump, 2016 seçim kampanyasında kullandığı “Amerika’yı Yeniden Güçlü Yap” (Make Amerika Great Again) sloganını bu kampanyasında yenileyerek, “Amerika’yı Güçlü Tut” (Keep America Great) diye güncelledi.
DEMOKRATLARI SUÇLADI
Rakip Demokrat Parti’ye sert sözlerle yüklenen Başkan Trump, “2020’de Demokratlara gidecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. ABD’de 59’uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020’de yapılacak.
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