Trump Japonya’da golf ve sumo diplomasisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump Japonya’da golf ve sumo diplomasisi
GeriDünya Trump Japonya’da golf ve sumo diplomasisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump Japonya’da golf ve sumo diplomasisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump Japonya’da golf ve sumo diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump ve first lady Melania Trump, dün dört günlük resmi bir ziyaret için Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitti.

Çiftin ülkeye varmasıyla Japonya’nın en yüksek, dünyanın ise ikinci en yüksek binası Tokyo Skytree; ABD bayrağında yer alan kırmızı, beyaz ve mavi renkte ışıklarla aydınlatıldı. Trump’ın Çin ile ABD arasında ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Tokyo’ya yaptığı ziyarette ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkileri, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dün ülkeye ayak basmasının hemen ardından Toyota, Nissan, Honda, SoftBank ve Rakuten gibi Japon firmalarından üst düzey yöneticilerle bir araya gelen Trump, burada yaptığı açıklamada ABD’de yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olmadığını söyledi. Trump, iş insanlarına seslendiği konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğini hedef alan, adalet ve mutabakata dayalı anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump’ın bugün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra bir sumo şampiyonasında kupa takdim etmesi bekleniyor. Beyaz Saray, hazırlatılan kupanın 1.5 metre büyüklüğünde 27 kg ile 32 kg ağırlığında olduğunu söyledi. ABD Başkanı yarın Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito ile törene katılacak. Böylece Trump yeni imparatorun ağırladığı ilk yabancı lider olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı
Almanya'da cami kundaklandı
Midesinden kapı kilidi, kaşık, tornavida, diş fırçası ve bıçak çıktı
Yunanistan'la görüşme sonrası Bakan Akar'dan flaş açıklamalar