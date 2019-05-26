Trump Japonya’da golf ve sumo diplomasisi
ABD Başkanı Donald Trump ve first lady Melania Trump, dün dört günlük resmi bir ziyaret için Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitti.
Çiftin ülkeye varmasıyla Japonya’nın en yüksek, dünyanın ise ikinci en yüksek binası Tokyo Skytree; ABD bayrağında yer alan kırmızı, beyaz ve mavi renkte ışıklarla aydınlatıldı. Trump’ın Çin ile ABD arasında ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Tokyo’ya yaptığı ziyarette ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkileri, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarının gündeme gelmesi bekleniyor.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Dün ülkeye ayak basmasının hemen ardından Toyota, Nissan, Honda, SoftBank ve Rakuten gibi Japon firmalarından üst düzey yöneticilerle bir araya gelen Trump, burada yaptığı açıklamada ABD’de yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olmadığını söyledi. Trump, iş insanlarına seslendiği konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğini hedef alan, adalet ve mutabakata dayalı anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump’ın bugün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra bir sumo şampiyonasında kupa takdim etmesi bekleniyor. Beyaz Saray, hazırlatılan kupanın 1.5 metre büyüklüğünde 27 kg ile 32 kg ağırlığında olduğunu söyledi. ABD Başkanı yarın Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito ile törene katılacak. Böylece Trump yeni imparatorun ağırladığı ilk yabancı lider olacak.
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