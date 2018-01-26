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    Trump: İstenirse özür dileyebilirim

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump, Twitter'da tepki çeken ırkçı paylaşım için istendiği takdirde özür dileyebileceğini söyledi.

    ABD Başkanı Trump Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos'ta verdiği röportajda geçtiğimiz aylarda Twitter'da yaptığı paylaşım için özür dileyebileceğini belirtti. Trump İngiliz sağcı bir grubun İslam karşıtı mesajlarını retweet yapmış, bu paylaşım yüzünden tepki çekmişti.

    Trump, "Bu korkunç ırkçı insanlarla bir arada anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye olan ziyaretini iptal eden Trump'ın, bu kararını İngiltere'deki olası protestolar nedeniyle aldığı iddia edilmişti. Trump konuyla ilgili olarak, "Britanya'yı seviyorum, Birleşik Krallık'ı seviyorum, İskoçya'yı seviyorum. Başbakan May ile çok iyi bir ilişkim var ve onu çok destekliyorum." ifadelerini kullandı.

     

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