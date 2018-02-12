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    Trump ISS'i özelleştirmek istiyor

    DHA
    12.02.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Beyaz Saray, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) özelleştirerek, buraya ayırdığı finansmanı birkaç yıl içinde sonlandırmayı planlıyor.

    Washington Post'un haberine göre, ABD, uzay ajansı NASA tarafından yönetilen düşük yörünge uzay istasyonu olan ISS’nin özelleştirilmesini ve Rus ortaklarıyla ile birlikte geliştirmeyi öngörüyor.

    İstasyon geçmişte, düşük bir Dünya yörüngesindeki ortamda bilimsel araştırmalar yapmak üzere, özellikle Kanada, Avrupa ve Japon uzay ajanslarına izin verdi.

    Washington Post tarafından elde edilen bir NASA belgesinde, "2025’te ISS için doğrudan federal desteğin sona erdirilmesi kararı, platformun kendisinin sona erdirileceği anlamına gelmez. Endüstri gelecekte bir ticari platformun bir parçası olarak ISS’nin bazı unsurlarını veya yeteneklerini kullanmaya devam edebilir" denildi.

    Belgede, "NASA, insanlığın düşük Dünya yörüngesine erişmek ve varlığını devam ettirmek için önümüzdeki yedi yıl boyunca uluslararası ve ticari ortaklıklarını genişletecek" bilgisi yer aldı.

    Pazartesi günü Trump yönetimi tarafından verilecek bir bütçe talebi, ISS’ye ticari varlıkların gelişimi ve olgunlaşması ve ticari haleflere ... ihtiyaç duyulduğunda işlevsel olmasını sağlayacak yeteneklerin sağlanması" amacıyla 2019 mali yılında 150 milyon dolar ve sonraki yıllarda daha fazla harcamayı önerecek.

    Post gazetesi, pürüzsüz bir geçiş sağlamak için Beyaz Sarayın özel sektörden pazar analizleri ve kalkınma planları isteyeceğini yazdı.

     

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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