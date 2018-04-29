Trump: İşler iyi gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump da dün attığı tweet’te Kuzey Kore ile anlaşma yönünde olumlu mesajlar verdi.
Trump, “Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile uzun ve çok iyi bir konuşma yaptım. İşler çok iyi gidiyor. Kuzey Kore ile görüşmenin zamanı ve yeri ayarlanıyor. Ayrıca, Japonya Başbakanı Abe’yi devam eden müzakerelerle ilgili bilgilendirdim” dedi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan’da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya gelmişti. Bu görüşme öncesi, Kuzey Kore, nükleer test ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma kararı almış ve bir nükleer deneme tesisini kapatacağını açıklamıştı. Kim ve Moon, nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.
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