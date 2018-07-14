Trump İskoçya'da
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile resmi göruşmelerde bulunmak üzere Londra'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretlerinin ikinci durağı İskoçya'ya geçti, Londra’da Trump karşıtı gösteriler devam ederken, İskoçya’da Turnberry ve Edinburg'da da gösterilerin olması bekleniyor.
Kraliçe ile beş çayı içen ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'e Brexit planını önce desteklemediğini, sonrasında ise desteklediğini söyleyen Trump ve eşi hafta sonunu İskoçya'nın Turnberry kentindeki kendisine ait golf tesislerinde geçirecek.
İskoçya'da beş bin polis Trumpın güvenliği için görev başında.
Trump'ın Ayrshire'daki konutunda golf oynayacağına dair İngiliz basınında haberler çıktı. Annesi İskoç olan ve İskoçyada doğan Trump için İskoç Parlamentosu'nda Cumartesi günü ulusal bir gösteri düzenlenecek.
Trump'ın iki günlük Londra temasları süresinde Londra'da ve Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde Trump karşıtı protestolar oldu. Dünkü protestolara Londra'da 100 bin kişi katıldığı düşünülüyor.
Yüz binlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde onlarca sivil toplum kuruluşu Trump'ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri protesto edildi.
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