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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
26.07.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

Trump Türkiye'yi tehdit etmişti: Bu hamle geldi

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Trump Türkiye'yi tehdit etmişti: Bu hamle geldi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

Senatörler Bob Corker, Bob Menendez, James Lankford, Thom Tillis, Jeanne Shaheen ve Bill Nelson'un imzalarıyla sunulan tasarı, Dış İlişkiler Komitesince kabul edildi.

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği tasarıda, Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan ABD'li ve Türk asıllı ABD vatandaşlarının tutukluluk halleri gerekçe gösterildi.

Senatör Corker, tasarıya ilişkin açıklamasında, yargının bağımsızlığı ilkesini hiçe sayarak, "Bu tasarıya gerek duyulmasını asla istemedik fakat Türkiye hükümetini, ABD vatandaşları ve yerel elçilik çalışanlarını haksız yere tutuklamasının ve rahatsız etmesinin sonucunun olacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

Senato Dış İlişkiler Komitesince oylanan tasarının yasalaşabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçmesi ve ABD Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

TASARININ İÇERİĞİ

Uluslararası Finans Kurumları Yasası'nın 701'inci maddesindeki "İnsan hakları ihlalleri durumunda ABD'nin bu konuyu gündeme getirmesi politikasıdır." cümlesine atıfta bulunulan tasarıda, "Uluslararası ve sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ciddi şekilde insan hakları ihlallerini belgelemiştir." ifadesine yer verildi.

Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD'li yöneticilere, Türkiye'ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görüyor. 

Trumptan Türkiyeye Rahip Brunson tehdidi
Trump'tan Türkiye'ye 'Rahip Brunson' tehdidi
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