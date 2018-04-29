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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.04.2018 - 01:49, Son Güncelleme:

Trump İran’a sert tutumunu sürdürdü

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Trump İran’a sert tutumunu sürdürdü

Kore’de barış yolunda tarihi adımlar atılırken İran’la nükleer anlaşmaya dair Washington’ın tutumunu belirleyecek 12 Mayıs tarihi yaklaşıyor. Fransa lideri Macron’dan sonra ABD’ye giden Almanya Başbakanı Merkel ile görüşen Başkan Trump’ın üslubu sertti. Trump, “Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. ABD Başkanı ile Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisinin liderinin görüşme gündeminin üst sıralarında İran ile 2015’te varılmış nükleer anlaşmanın akıbeti bulunuyordu. Anlaşmanın özünün korunması taraftarı olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Donald Trump ile temasları sonrasında basına yaptığı açıklamada Trump’ın anlaşmadan çekileceği yönünde izlenim edindiğini söylemişti. Nükleer anlaşma konusu Trump ile Merkel’in önceki gün Washington’daki basın toplantısında da gündeme geldi. Bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD’nin İran’a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

TAHRAN’DAN YANIT

Trump, “Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak. Buna inanabilirsiniz” dedi. Merkel ise mevcut nükleer anlaşmanın bu özel konuda İran’ın faaliyetlerini yavaşlattığını ama bu ülkenin bölgedeki ihtiraslarını dizginlemekte yetersiz kaldığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten de dün ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt geldi. Zarif, ABD Başkanı’nın, Tahran’ın dünya güçleriyle yaptığı anlaşmayı değiştirme taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

SAVUNMA VE TİCARET

Nükleer anlaşma konusu dışında ABD Başkanı Trump, DEAŞ’a karşı verdikleri mücadelede sona yaklaştıklarını ancak İran’ın buradaki bir boşluğu kendi lehine kullanmasına engel olacaklarını da ifade etti. Bölgede birçok zengin ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu ülkelerin DEAŞ’la mücadele ve sonrasındaki süreçler için ortaya çıkan masrafların karşılanmasında daha etkin olmalarını istediğini vurguladı. Trump’ın gündeminde NATO üyelerinin savunma bütçelerini artırması konusu da vardı. ABD yönetimi, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılanın yüzde 2’sine çıkarmalarını talep ediyor. Merkel ise gelecek yıl bu oranın yüzde 1.3’e çıkacağını açıkladı. İki ülke arasında diğer önemli ihtilaf Trump’ın çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ithalat vergisi getirmesiydi. Almanya, AB’nin Kanada ve Meksika gibi bu tedbirden muaf tutulmasını istemişti.  

BİLGİ NOTU

İran’a ekonomik yaptırımların askıda kalmasının devamına onay imzası için 12 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gelecek. Trump, ‘berbat’ diye nitelediği bu anlaşmayı tasdik etmeyi iki kez reddetmişti. Trump, bu kez de onaylamazsa ABD tek taraflı anlaşmadan çekilmiş olacak, yaptırımlar gündeme gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Kusurlarıyla ilgili önemli düzeltme olmazsa (Trump’ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor” dedi.

14 MAYIS’TA KUDÜS’TEKİ AÇILIŞA GİDEBİLİRİM

ABD Başkanı Trump ortak basın toplantısında, ABD’nin Kudüs’e taşıma kararı aldığı ve 14 Mayıs’ta hizmete sokulacak yeni büyükelçiliğin açılışına gidebileceğini dile getirdi. Kudüs kararının doğru olduğunu savunan Trump, elçiliğin masraflarının azaltılarak daha hızlı taşınmasının sağlandığını kaydetti. ABD’nin Filistin ile barış olmadan tek taraflı olarak büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı tepki çekmişti.

LİEBERMAN: İRAN ASKERİ ÜSSÜNE MÜSAADE ETMEYİZ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail’in, İran’ın Suriye’de herhangi bir askeri üs kurmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Lieberman, Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği, “Gazze ile Suriye arasında İsrail’in Güvenliğine Yönelik Acil Sınamalar” başlıklı panelde konuştu. Lieberman, “Hava, deniz veya kara operasyonları için orada herhangi bir üs kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu pozisyonumuzu da herkese açık bir şekilde ilettik” dedi.

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