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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
25.06.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

"Trump İran ile müzakereye açık"

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"Trump İran ile müzakereye açık"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump'ın "gerçek müzakerelere" açık olduğunu belirterek, "İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek." dedi.

Bolton, Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde yaptığı konuşmada Washington ile Tahran arasında yaşanan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARDAN VAZGEÇTİĞİNİ GÖSTEREN TEK BİR DELİL YOK"

ABD'li diplomatların Washington ile Tahran arasında yaşanan gerilimlere çıkış yolu bulmak ümidiyle bölgede girişimlerde bulunduğunu kaydeden Bolton, İran'ı bu girişimlere sessiz kalmakla suçlayarak "İran'ın stratejik kararla nükleer silahlardan vazgeçtiğini gösteren tek bir delil yok." diye konuştu.

"İRAN'IN YAPMASI GEREKEN ŞEY AÇIK OLAN KAPIDAN YÜRÜMEK"

Bolton, ABD ile İran arasında müzakerelerin başlaması konusunda topu İran'a atarak, "Başkan Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor. İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alınıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, Bolton'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat da katılıyor.

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