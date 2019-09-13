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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.09.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Trump: İran bizimle görüşmek istiyor

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Trump: İran bizimle görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde sık sık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Size İran'ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Trump, bir başka soru üzerine de John Bolton'dan boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu düşünmediklerini söyledi.

Bolton'ın koltuğu için dün 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, bugünkü açıklamasında bu sayının 15 olduğunu kaydetti.

İsrail'in casusluk yaptığı iddialarına yanıt

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinin kolay bir iş olduğunu savunan Trump, "Bu işin neden kolay olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bütün kararları ben alıyorum ve sizin çalışmanıza gerek kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla kendisini ve ekibini dinlediği iddiasını ise "Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün." ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile yeniden görüşmeye açık olduğunun sinyalini de verdi.

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