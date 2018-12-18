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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.12.2018 - 20:52, Son Güncelleme:

Trump imzayı attı: ABD, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruyor

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Trump imzayı attı: ABD, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasına ilişkin Başkanlık Talimatnamesi'ni imzaladı.

Trump, "Uzay Kuvvetleri Komutanlığının Birleşik Muharip Komutanlık olarak kurulması" başlıklı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben kaleme aldığı 2 sayfalık Başkanlık Talimatnamesi ile uzun zamandır konuşulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulması sürecini resmileştirdi.

Kararnamede, komutanlığın kurulmasıyla ilgili Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirten Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Uzay Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilecek subayların belirlenmesini istediğini ifade etti.

Trump kararnamede ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının görevlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Uzay Kuvvetleri Komutanlığını, (1) Birleşik bir Muharip Komutanlığın sorumluluklarıyla, (2) Stratejik Kuvvetler Komutanlığının daha önce üstlendiği uzay ile ilgili sorumluluklarla, (3) Uzay Operasyonları Kuvvetleri için Müşterek Kuvvet İstihdam ve Eğitim birimlerinin sorumluluklarıyla görevli kıldım. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kapsamlı görev ve yetki listesine güncel Birleşik Komutanlık planında yer verilecektir."

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in desteklediği uzay için ayrı komutanlık kurulması konusu ülkede uzun süredir tartışılıyordu.

Pentagonun bu bu yıl yayımladığı Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nde "kalabalık ve karmaşık" hale gelmesi nedeniyle uzay bir "savaş alanı" olarak tanımlanmıştı.

Çin'in "Dong Neg 3" uydularına karşı kullanılabilecek menzile sahip balistik füzesini test etmesi, Rusya'nın da "Kosmos 2521" adlı "katil uydu" olarak bilinen uydusunu test ettiğini açıklaması ABD'de kaygı ile karşılanmıştı.

Çin ve Rusya'nın uzaya yönelik hamlelerinin ABD'yi Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmaya sevk ettiği belirtiliyor.

ABD ordusunda, şu anda Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Indo-Pasifik Kuvvetleri (PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM), Kuzey Saha (NORTHCOM) Güney Saha (SOUTHCOM) ve Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) olmak üzere 7 muharip komutanlık bulunuyor.

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