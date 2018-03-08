Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatı üzerinden geliştirdiği korumacı söylemin dozunun giderek artması, ticaret savaşları başladı şeklinde yorumlandı. Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Çin gibi rakiplerini hedef alması üzerine dünya ekonomisinin devleri, şimdiden kılıç kuşanıp saf tutmaya başladı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşmesi ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, çelik başta olmak üzere ticari korumacılığın ülkesinin yerli sanayii için gerekli olduğunu savundu. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından ‘Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır’ şeklinde kışkırtıcı bir içerik paylaşan Trump’a dünya çelik üreticilerinden de tepkiler gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile yaşanabilecek bir ticaret savaşına karşın Çin'in bütün tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini vurgulayarak, "Umarım bu kadar ileri gidilmez." ifadelerini kullandı.

PASİFİK'TE ACİL E-ZİRVE

Çin; ABD'ye çelik ihracatı listesinde yüzde 1 pay ile 11 sırada bulunuyor. Buna rağmen Trump'un Çin'i de hedef alan açıklamaları, asıl meselenin en büyük rakibini durdurma çabası olduğunu gösteriyor. Dün ayrıca Pasifik İttifakı liderleri, telekonferans yöntemiyle yaptıkları toplantıda, 'ilişkili devlet' statüsündeki Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur’la entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararı aldı. İttifakın bu hamlesi, Trump’a karşı güçlü bir blok oluşturma çabası şeklinde yorumlandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD'nin çelik ithalatında en ilginç gelişme ise AB ile yaşanıyor. ABD'nin ticarette korumacı uygulamaları 1945 sonrası kurulan 'transatlantik ittifakı'nın krizi olarak da değerlendiriliyor. İlgili basın toplantısındaki soru üzerine, Trump, AB ülkelerinin çeşitli ticaret bariyerleriyle ABD'nin önünü keserken, ürettikleri araçları ABD'ye rahatça ihraç ettiklerini dile getirdi. Trump, "Eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz" dedi.

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