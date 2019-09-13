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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump ile Ruhani buluşacak mı

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Trump ile Ruhani buluşacak mı

ABD Başkanı Trump, haftaya New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu Açılışı sırasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebilmek için Tahran’a yönelik yaptırımları hafifletebileceğinin işaretini verdi.

NEW York’ta haftaya yapılacak BM Genel Kurulu Açılışı sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a yönelik nisbeten ılımlı mesajlar vermeye başladı.

‘NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ’

Tahran yönetimi, ancak Washington’ın yaptırımları kaldırması halinde Trump ile bir görüşmenin olabileceğini belirtiyor. ABD basını da Trump’ın pazartesi günkü toplantıda danışmanlarına Tahran’a yaptırımları hafifletmeyi gündeme getirdiği, o zaman henüz görevde olan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın buna karşı çıktığı belirtiliyor. Kuzey Kore, İran ve Venezuela gibi konularda Trump ile görüş ayrılığı yaşayan Bolton’ı Trump iki gün önce görevden almıştı.

Bolton’ın gidişi sonrasında önceki gün Oval Ofis’te basının sorularını yanıtlayan Trump, Tahran’a yaptırımların azaltılıp azaltılmayacağına dair soruya, “Ne olacağını göreceğiz” dedi. Ancak Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu artırma kararının ‘çok, çok tehlikeli’ olduğunu söyledi. İran’ın yaşadığı devasa ekonomik zorluk nedeniyle ABD ile bir anlaşma isteyeceğini öne süren Trump, “İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz, asla nükleer silah sahibi olamayacaklar” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump ile olası bir görüşmeyle ilgili Washington’ın ekonomik yaptırımları kaldırması ve savaş çığırtkanlığı yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Trump ise İran’ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, “Bir anlaşma yapmayı umuyoruz. Ama tabii olmazsa da olur” diye konuştu.

BİLGİ NOTU

Trump yönetimi geçen yıl, 2015’te İran’la nükleer faaliyetlerini kısıtlamak için yapılan anlaşmadan Tahran’ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı. İran da bu yıl taahhütlerinden kademeli olarak vazgeçme kararı almıştı.

‘YAPTIRIMLAR HAFİFLEYECEK’ İDDİASI

AMERİKAN Daily Beast haber sitesi, Trump’ın, Fransa’nın İran’ı nükleer anlaşmada tutmak için sunduğu Avrupa’dan Tahran’a 15 milyar dolar kredi önerisine sıcak baktığını iddia etti. Habere göre Trump, iki hafta önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinde, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı korumak için İran’a sunduğu kredi ya da petrol yaptırımlarının hafifletilmesi önerilerini reddetmedi. Macron, geçen ay Fransa’da yapılan G-7 zirvesine, Trump’ın onayıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i de davet etmişti.

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