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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Trump ile müzakere sinyali veren Ruhani İran'da muhafazakar medyanın hedefinde

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Trump ile müzakere sinyali veren Ruhani İran'da muhafazakar medyanın hedefinde

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Cevan" gazetesi ile Mehr Haber Ajansı, ABD Başkanı Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Ruhani'yi eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklaması ülkedeki muhafazakar medyanın tepkisini çekti.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Cevan" gazetesi, "Foto diplomasi İran'ı kalkındırmaz Sayın Ruhani" başlığıyla manşetten verdiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Cumhurbaşkanı Ruhani'yi hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani ile Trump'ı bir araya getirme çabalarına işaret edilen haberde, Ruhani'nin görüşmeyi İran'ın kalkınmasıyla ilişkilendirmesi eleştirildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ruhani ve Macron birbirlerine Trump ile görüşme şartlarının hazır olduğuna ve görüşmenin İran'ı kalkındıracağına ilişkin mesaj ve cevap gönderiyordu. Trump da 'zengin İran' vaadinde bulundu ancak ABD'nin İran'a bir şey vermeyeceğini de vurguladı. Ruhani de bunu İran'ın kalkınmasını sağlayacak görüşme olarak tabir etti."

Mehr, Hamaney'in müzakereye karşı açıklamasını hatırlattı


Öte yandan yarı resmi haber ajansı Mehr de Ruhani'nin Trump'la muhtemel görüşmeye ilişkin açıklamasıyla ilgili verdiği haberinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 4 ay önce Trump yönetimiyle müzakerelere kesin bir dille karşı çıktığı ifadelerini hatırlattı.

Hamaney, mayıs ayında ABD ile muhtemel müzakereler hakkında yaptığı konuşmada, "Bazıları müzakerenin ne zararı var diye düşünüyor. Hiçbir bilinçli ve gayretli İranlı bu ABD hükümetiyle müzakere etmez." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

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