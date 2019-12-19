Trump için tarihi oylama sonuçlandı: Karar açıklandı
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddeleri kabul edildi. Dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.
NELER YAŞANDI?
Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibarıyla Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Donald Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanan 3'üncü başkan oldu.
İlk 3 saatinde oylamaya ilişkin prosedürlerin görüşüldüğü oturumda Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillere 3'er saat konuşma süresi verildi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
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