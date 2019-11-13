Trump için kritik süreç başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde başlatılan azil süreci çerçevesinde bugünden itibaren milyonlarca Amerikalı, konuyla ilgili kamuoyuna açık oturumları televizyondan canlı olarak izleyebilecek.
NEYLE SUÇLANIYOR
Trump, 2020 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma yapılması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye baskı yaparak görevini kötüye kullanmakla itham ediliyor. İddialara göre Trump, 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımı Ukrayna liderine baskı aracı olarak kullandı.
ÜÇ DİPLOMAT SORGULANACAK
Trump, ülke tarihinde görev başındayken hakkında azil süreci başlatılan dördüncü başkan oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile nisan ayında yaptığı telefon görüşmesinin dökümü yayınlanmış olmasına rağmen Trump, bir baskı olmadığı görüşünde. Başkan Trump azil sürecini rakip Demokrat partinin ‘cadı avı’ olarak niteliyor.
ABD Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat Komitesi’nde bugün ve cuma günü yapılacak iki oturumda ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgisi olan üç diplomat sorgulanacak.
BİLGİ NOTU
Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat Komitesi’nde başlayacak oturumlarla Demokrat Parti, kamuoyu nezdinde Başkan Trump’ın Senato’da yargılanmasının yolunu açmak için baskı oluşturmayı umuyor. Azil süreci Senato aşamasına ilerlerse, Donald Trump’ın burada bir mahkemede olduğu gibi yargılanması gerekecek.
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