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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump için azil süreci başlar mı

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Trump için azil süreci başlar mı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale edip etmediğini araştıran Özel Savcı Robert Mueller’in 448 sayfalık raporunun açıklanmasının yankıları sürüyor. Rapora göre Rusya, Trump’ın kazandığı seçimleri etkilemeye çalıştı. Ancak Trump yönetiminin suç teşkil edecek şekilde Rusya ile seçimleri etkilemek için çalıştığına dair bir sonuca ulaşılamadı. Trump’ın adaleti etkilemeye çalışıp çalışmadığına dair incelemeler ise sonuçsuz kaldı.

Uzmanlar, Kongre’de Trump’ın görevini suistimal edip etmediğine dair azil konusunun gündeme gelebileceğini konuşuyor. Voice of America Türkçe’deki bir analizde şu yoruma yer verildi: “Raporda ortaya çıkan yeni ayrıntılar azledilme sürecinin başlatılmasına yönelik tartışmayı alevlendirebilir. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi haftalar önce yaptığı açıklamada Trump için azledilme sürecinin başlatılmasının toplumu böleceği uyarısında bulunmuştu. Cumhuriyetçiler’in de buna sıcak bakmayacakları düşünüldüğünde, Cumhuriyetçiler’in fikrini rapor değiştirmediği sürece, böyle bir çabanın Senato engeline takılacağına kesin gözüyle bakılıyor.”

RUSYA: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ

KREMLİN Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi ile ilgili soruşturma yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller’in raporuna ilişkin, “Bir bütün olarak rapor, Rusya’nın ABD’deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz” dedi. Böyle bir belgenin ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri doğrudan etkilemesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Peskov, Mueller raporunun yayımlandığı biçimde herhangi bir yeni bilgi içermediğini savundu. ABD seçimlerine Rusya’nın müdahalesinin bulunamayacağını en başından beri söylediklerini hatırlatan Peskov, söz konusu raporun Rusya Devlet Başkanı Putin’in de böyle bir müdahale olmadığına yönelik sözlerinin kanıtı olduğunu vurguladı.

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