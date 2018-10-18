Trump Honduras'ı tehdit etti
ORTA Amerika’nın en yoksul ülkelerinden Honduras’tan ABD’ye doğru yola çıkan göçmen kafilesi çığ gibi büyüyor...
ABD Başkanı Donald Trump, sayıları 3 bine ulaşan kafilenin durdurulmaması halinde Honduras, Guatemala ve El Salvador’a milyon dolarlık yardımları kesme tehdidinde bulundu.
Trump, Twitter’dan açıklama yaparak, “Bugün (dün), Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerinin, vatandaşlarına veya başkalarına, ülkemize yasadışı yollardan girmelerine müsaade ettiği bilgisini aldık. Sınırlarımıza ve ABD’ye yolculuk etmelerine izin verirse, kendilerine yapılan tüm ödemeleri durduracağımızı bildirdik” dedi. Trump, “ABD’ye yasadışı yollardan giren herkes, ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanıp gözaltına alınacak” açıklamasında bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle