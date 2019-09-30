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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
30.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Trump: Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum

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Trump: Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum

Görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olan ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl yapılacak seçimlerde rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden’ı zor durumda bırakmak için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelensky’ye baskı yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi ile ilgili bilgilere ulaşan ihbarcının niteliğini ve kaynağını sorgulayan bir dizi tweet attı.

“Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum” diyen Trump, özellikle de ’ihbarcı’ olarak kamuoyunda adlandırılan bu kişinin yabancı bir liderle konuşması hakkında tamamen yanlış ve sahte bilgiler veriyorsa buna daha fazla hakkı olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Trump, İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'e karşı suçlamalarını da yineledi. Schiff’in yalan söylediğini ifade eden Trump, “Korkunç şeyler yazdı ve bunları ABD Başkanı’nın ağzından düşer gibi söyledi. Schiff’in sorgulanmasını istiyorum, hem de dolandırıcılık ve vatana ihanet için en üst düzeyde" ifadelerini kullandı.

Trump, sadece kendisini suçlayan kişi ile görüşmek istemediğini, ayrıca ikinci, hatta üçüncü el bilgileri veren, aynı zamanda yasa dışı yoldan bu bilgiyi sağlayan kişileri de tanımak istediğini söyledi. ABD Başkanı, ayrıca bilgi sağlayan üçüncü tarafa yanlış bilgiler ışığında ABD Başkanı’na karşı casusluk yapmanın büyük sonuçları olacağını dile getirdi.

New York Times, Trump'ın Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şikayette bulunan ihbarcının CIA ajanı olduğunu iddia etmişti. Demokratlar Trump'ın görevden alınması için harekete geçerken, Trump hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

İhbarcı henüz koruma altına alınmadı

ABD basınında ihbarcının federal koruma altına alınmak için bir anlaşma yaptığı ileri sürüldü. Ancak adı açıklanmayan ihbarcıyı temsil eden Compass Rose Legal Group avukatlık bürosu, müzakerelerin halen devam ettiğini bildirdi.

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