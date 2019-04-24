Trump, Hafter’i neden destekledi

LİBYA’da BM’nin tanıdığı başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yönelik doğudaki Tobruk’ta üslü yönetimin silahlı kanadı ‘Libya Ulusal Ordusu’nun lideri General Halife Hafter güçlerinin saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hafter’e desteği ABD basınında büyüteç altına alındı. Beyaz Saray’dan geçen cuma yapılan açıklamada Trump’ın 15 Nisan’da Hafter ile görüştüğü, UMH karşıtı Libyalı lidere destek verdiği açıklanmıştı.

WP gazetesi, Trump’ın bu hamle ile Libya’da selefi Obama yönetiminden kalma “BM himayesinde siyasi çözüm” çizgisini rafa kaldırdığını yazdı. Gazete, Hafter’in aralarında Fransa ve Rusya’nın da olduğu diğer güçleri de örtülü müttefiki olarak gördüğünü belirtti.

VELİAHT PRENS İLE GÖRÜŞME: Washington Post, Trump’ın Hafter ile görüşmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed ile konuştuğunu aktardı. BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın, Hafter’i yoğun bir şekilde desteklediğini yazan gazete, Libya’da Katar’la bağlantılı milis güçlerine karşı Hafter’in, demokrasi ve siyasal çoğulculuk pahasına uygun bir alternatif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

DEMOKRASİYE MESAFE: Gazeteye göre Trump, 2011 Arap Baharı dalgasını daha fazla hak ve özgürlük arayışından ziyade radikal hareketlere zemin hazırladığını düşünen yaklaşıma destek veriyor. ABD Başkanı, bu konudaki ipuçlarını da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi aktörlerden alıyor görünüyor ve Ortadoğu’da demokratik reform gibi bir fikre de uzak duruyor.

WASHINGTON VE MOSKOVA: Ortadoğu uzmanı James Dorsey, Trump ile Rusya lideri Putin’in insan hakları sicili sorunlu olan Hafter’in yönetmesini tercih etmelerinin, bölgede istikrarın en iyi otoriter yönetimlerle sağlanabileceğine dair inançlarını yansıttığını öne sürdü.

MİLYARLARCA DOLAR YARDIM: Washington Post, bu tavra uygun olarak Trump’ın 2013’te darbe ile iktidara gelen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’yi güçlü bir şekilde desteklediğini, BAE ve Suudi Arabistan’ın da Kahire’ye milyarlarca dolar yardım yaptığını hatırlattı. Gazete son olarak, Libya’da Hafter’e açık desteğe ilaveten 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının devrildiği Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi adlı cuntaya Abu Dabi ve Riyad’ın 3 milyar dolar (17.5 milyar TL) destek açıklamasının da altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya’nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 264’e yükseldiğini duyurdu. 4 Nisan’da başlayan çatışmalarda şu ana kadar 1266 kişi de yaralandı.

KAHİRE’DE ‘LİBYA VE SUDAN’ ZİRVESİ

Mısır’ın başkenti Kahire’de “Libya ve Sudan’daki son gelişmelerle” ilgili dün bir zirve yapıldı. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi yaptığı konuşmada bu iki ülkedeki karışıklıkların kaosa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Sorunlara bölgesel yanıt öneren Sisi, “Afrikalı problemlere Afrikalı çözümler ilkesi, karşı karşıya olduğumuz ortak zorlukları aşmanın tek yoludur” diye konuştu. Zirveye, Çad, Somali, Güney Afrika, Ruanda, Kongo ve Cibuti liderleri katıldı.