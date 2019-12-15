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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
15.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump haftaya azledilebilir

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Trump haftaya azledilebilir

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan Donald Trump’a yönelik makamının gücünü kötüye kullanmak ve Kongre’yi engelleme suçlamalarını kabul etti.

Trump, çarşamba günü Temsilciler Meclisi yapılacak genel oylamanın kabul edilmesi durumunda yılbaşından sonra senatoda yargılanacak. Azil suçlamalarının ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasına kesin gözüyle bakıldığından, Trump’ın Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından ABD tarihinde Senato’da yargılanan üçüncü başkan olması bekleniyor. Trump, Ukrayna’ya rakibi Joe Biden’ı soruşturması için baskı yapmakla suçlanıyor. 

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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