Trump haftaya azledilebilir

Trump, çarşamba günü Temsilciler Meclisi yapılacak genel oylamanın kabul edilmesi durumunda yılbaşından sonra senatoda yargılanacak. Azil suçlamalarının ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasına kesin gözüyle bakıldığından, Trump’ın Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından ABD tarihinde Senato’da yargılanan üçüncü başkan olması bekleniyor. Trump, Ukrayna’ya rakibi Joe Biden’ı soruşturması için baskı yapmakla suçlanıyor.