Trump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı
GeriDünya Trump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
19.08.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Trump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istediği haberlerini Pazar günü doğruladı.

Trump, New Jersey'de gazeteciler yaptığı açıklamada "Böyle bir konsept gelişti … Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir tür gayrimenkul anlaşması" dedi.

Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow da hafta başı çıkan haberleri Trump'ın açıklamasından hemen önce doğrulamış, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma fikrini yakın danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti.

Kudlow, "Sonucu öngörmek istemiyorum ama sadece emlak piyasası konusunda bir iki şey bilen Başkan Trump'ın Grönland'ın satın alınmasını da değerlendirmek istiyor" demişti.

Kudlow, durumun 'gelişmekte olduğunu' ve daha önce ABD Eski Başkanı Harry Truman'ın da Grönland'ı satın almak istediğini söyledi.

Kudlow, "Grönland'ın sahibi Danimarka, Danimarka da bir müttefik ve stratejik bir konumda bulunuyor. Çok değerli mineralleri var" dedi.

Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına absürt yorumu
Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına "absürt" yorumu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Grönland'a ziyareti sırasında Sermitsiaq gazetesine verdiği röportajda "Grönland satılık değildir. Grönland Daminarkalı değil. Grönland, Grönland'a aittir" diye konuştu.

Trump'ın gelecek ay Kopenhag'ı ziyaret etmesi ve Danimarka Başbakanı Frederiksen ve Grönland Başbakanı Kim Kielsen ile görüşmesi bekleniyor.

ABD ile Danirmarka arasında 1951'de imzalanan savunma anlaşması kapsamında Grönland'ın kuzeyindeki Thule Hava Üssü'nün askeri hakları ABD'ye verilmişti.

Özerk bir bölge olan Grönland'ın ekonomisi Danimarka ekonomisine bağlı. İçişlerine dair kararlar Grönland yönetimince alınırken, savunma politikaları ile dış ilişkiler ise Kopenhag'ın kontrolünde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı
Trump Grönland'ı satın almak istediğini doğruladı
Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil üyesi belli oldu
Cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü