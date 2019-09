Trump, Greta Thunberg'in BM'deki öfke dolu konuşmasıyla 'dalga geçti'

Trump paylaştığı Twitter mesajında Greta Thunber'in 'parlak ve güzel bir geleceği' olduğunu söyledi ve 'Bunu görmek harika!' yorumunu yaptı.

Sosyal medyada ABD Başkanı'nın bu sözlerinin alaycı ifadeler olduğu yorumları yapıldı ve "ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor" dendi.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO