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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
24.09.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Trump, Greta Thunberg'in BM'deki öfke dolu konuşmasıyla 'dalga geçti'

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Trump, Greta Thunberg'in BM'deki öfke dolu konuşmasıyla 'dalga geçti'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde oldukça öfkeli ve duygusal bir konuşma yapan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg için 'çok neşeli genç bir kıza benziyor' dedi.

Trump paylaştığı Twitter mesajında Greta Thunber'in 'parlak ve güzel bir geleceği' olduğunu söyledi ve 'Bunu görmek harika!' yorumunu yaptı.

Sosyal medyada ABD Başkanı'nın bu sözlerinin alaycı ifadeler olduğu yorumları yapıldı ve "ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor" dendi.


Greta Thunberg, dün gerçekleştirdiği konuşmada "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 60 kadar lider katılıyor.

Thunberg ayrıca "Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?" dedi.

Thunberg, dünya liderlerine hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı ve "Sizi izliyor olacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekmiş ve iklim değişikliğinin bilimsel açıklamalarını sorgulamıştı.

Trump ayrıca başkan seçilmeden önce paylaştığı Twitter mesajlarında da iklim değişikliğinin 'Çinliler tarafından ABD'nin ekonomik gücünü baltalamak için uydurulmuş bir şey' olduğunu iddia etmişti.

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