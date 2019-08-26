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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.08.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali

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Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." dedi.

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, zirveyi "gerçekten başarılı" şeklinde nitelendirdi.

Trumptan Ruhani ile doğru koşullarda görüşme sinyali

Trump, Fransa'nın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk girişimlerine ilişkin soruya, "İran, göreve geldiğim 2,5 yıl önceki ülke değil. İran bir numaralı terör ülkesiydi. Göreve geldiğimde 18 çatışma alanı vardı, her biri İran tarafından destekleniyordu. İran'ın büyük potansiyeli var. Rejim değişikliği, lider değişikliği hedeflemiyoruz. Nükleer silaha, balistik füzeye sahip olmasınlar ve anlaşmanın süresi daha uzun olsun istiyoruz." yanıtını verdi.

Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullandı.

Trump, "İran'la ilgili iyi hislerim var, pek çok İranlı arkadaşım var, inanılmaz insanlar." değerlendirmesinde bulunarak, "Görmek istediğim son şey, büyük bir problem ama yapmamız gereken şeyi yapmamız gerekir." dedi.

Trumptan Ruhani ile doğru koşullarda görüşme sinyali

ABD Başkanı Trump, İran'ın "kötü davranışlarını sürdürmesi halinde" ise "şiddetli güçle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

GELECEK G7 ZİRVESİ

Gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'yle ilgili soru üzerine, zirveyi Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını doğrulayan Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını ise reddetti.

Trump, ABD Başkanlığı'nın kendisine 3 ila 5 miyar dolar para kaybettirdiğini savunarak, sonraki G7 Zirvesi'yle ilgili "Para kazanmak istemiyorum. Öyle olsa 3 ila 5 milyar dolar kaybetmezdim." diye konuştu.

Trumptan Ruhani ile doğru koşullarda görüşme sinyali

"RUSYA'YI ÇADIRA ALMAK, DIŞARIDA BIRAKMAKTAN DAHA İYİDİR"

Rusya'nın yeniden G7 Zirvesi'ne davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya Trump, "Bence, Rusya'yı çadıra almak, dışarıda bırakmaktan daha iyidir." karşılığını verdi.
Trump, Rusya'nın G7'den dışlanması kararının Kırım'ın ilhakı üzerine alındığının hatırlatılması üzerine "Kırım, Obama döneminde ilhak edildi. Durdurulabilirdi ama Obama durduramadı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna" konusunda eski ABD Başkanı Barack Obama'dan "daha akıllı çıktığını" savunan Trump, Obama'nın da bu nedenle Rusya'yı G7'den çıkarma kararı aldığını iddia etti.

"AB İLE ANLAŞMA YAPMAK ZOR"

Trump, ABD'nin AB ile ilişkileriyle ilgili bir soruya ise "AB ile anlaşma yapmak zor. Theresa May'e sormanız yeter." yanıtını verdi. Trump, bununla birlikte ABD ile AB arasında bir ticaret anlaşmasının tamamlanmasına yaklaşıldığını dile getirdi.

Çinli üst düzey yekililerin, ABD ile ticaret savaşı konusunda bir anlaşmaya varmayı istediğini ve ABD'li yetkililerle temasa geçtiklerini anlatan Trump, "Ancak, adil ve ABD için iyi bir anlaşmaysa kabul ederim, aksi takdirde anlaşma yapmam." ifadesini kullandı.

G7 Zirvesi marjında bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelen Trump, zirvenin iklim değişikliğine ilişkin oturumuna ise planlananın aksine katılmamayı tercih etti.

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