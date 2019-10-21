Trump G-7 Zirvesi’ni kendi otelinde yapmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de ABD’de düzenlenecek G-7 Zirvesi’nin Miami’deki kendi otelinde yapılmasından vazgeçtiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, “Artık Miami’deki Trump National Doral’ı 2020’de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD’de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G-7 Zirvesi’nin Trump’ın Miami’deki otelinde yapılacağını bildirmişti. Söz konusu karar, Amerikan kamuoyunda ve medyasında geniş yankı bulmuş ve etik kurallara uymadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
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