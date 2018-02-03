Trump- FBI kavgası kızıştı: ABD’de gizli belge krizi

AMERİKAN Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibinden bir ismi takibe almak için güvenilirliği şüpheli delillere dayanarak mahkemeden izin aldığı iddiası Washington’da gündemin baş konusu oldu. Trump, ‘kamu yararına’ olduğu gerekçesiyle bu iddiaları kanıtlayacak belgenin yayınlanmasına dün yerel saatle sabaha karşı onay verdi. Yapılan ön sunumda, belgenin kamuoyuna açıklanmasının yasama erki tarafından tek taraflı olarak talep edilmesinin nadir bir durum olduğu ve bunun Başkan’ın takdirine bırakıldığı belirtildi. ABD basını, belgenin yayınlanmasının, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi meclis üyeleri ile FBI ve Adalet Bakanlığı arasında süregiden mücadeleye yeni bir boyut kazandırdığı yorumunda bulundu.

‘BİRÇOK KİŞİ KENDİNDEN UTANMALI’

Söz konusu delilleri eski bir İngiliz ajan, Hillary Clinton’ın kampanyasından maddi destek alarak hazırlamıştı. Belgenin yayınlanmasının ardından Oval Ofis’te gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, “Bence ülkemizde olanlar rezalet. Birçok kişi kendinden utanmalı” ifadelerini kullandı. Karar öncesi Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı, “FBI’ın ve Adalet Bakanlığı’nın yöneticileri ve soruşturmacıları kutsal bir soruşturma sürecini Demokratların lehine Cumhuriyetçilerin aleyhine politize etti. Kısa süre önce böyle bir şey düşünülemezdi” diye yazdı. FBI hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada belgeyi incelemek için sınırlı bir fırsatları olduğunu ve belgeden bazı bilgilerin çıkarılarak kamuoyuna sunulduğu takdirde yanlış bir izlenim oluşacağından endişe ettiğini duyurmuştu.

‘KOMPLO ORTAYA ÇIKACAK’

AP haber ajansının Trump’ın danışmanlarından birine dayandırdığı habere göre Trump, yakın çevresine söz konusu belgenin, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın kendisine karşı komplo kurduğunu doğrulayacağını söyledi. Habere göre Trump, kendi kampanya sorumlularıyla Rus yetkililer arasında işbirliği olduğu iddiasının da bu belgeyle çürüyeceğini düşünüyor. Hatta Trump’a göre belgenin halka açıklanması, Rusya bağlantılı suçlamaların da kendisine yönelik komplonun bir parçası olduğunu gösterecek.

DURDURMA ÇAĞRISINA TEPKİ

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokrat azınlığın lideri Chuck Schumer ise Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’a söz konusu dökümanın açıklanmasını durdurması için çağrı yaptı. Ryan buna olumsuz yanıt vererek Demokratları siyasi kazanç peşinde olmakla suçladı ve dökümanın yayınlanma gerekçesinin insanları takibe almaya yönelik kanunların ihlal edilip edilmediğini ortaya koymak olduğunu söyledi. Ryan, “Bu belge, FBI’a ya da Adalet Bakanlığı’na yönelik bir iddianame değil. Mueller soruşturmasını ya da Adalet Bakanı Yardımcısını yalancı çıkarmıyor” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKAN TRUMP, MUELLER’İN PATRONUNU KOVMAK İSTİYOR’

Temsilciler Meclisi’nden Demokrat milletvekili Adam Schiff ise Trump’ın bu belgeyi yayınlayarak soruşturmayı rayından çıkarmayı amaçladığını savunuyor. Schiff’e göre Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller’i ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı kovmak istiyor. Trump’ın Mueller’den çok soruşturmanın kapsamını belirleyen Rosenstein’dan endişe duyduğunu söyleyen Schiff, “Beyaz Saray, Mueller’i görevden alırsa bir ateş fırtınasıyla karşı karşıya kalacağını biliyor. Daha etkili olan şey ise Mueller’in patronunu kovmak olacak” ifadelerini kullandı. Belgenin yayınlanmasının ardından, Adalet Bakanı Yardımcısı Rosenstein’ın kovmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Onu da siz çözün” diyerek ucu açık bir yanıt verdi.