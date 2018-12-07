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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.12.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Trump duyurdu... O isimler belli oldu

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Trump duyurdu... O isimler belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı için William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu. Trump, BM Daimi Temsilciliğine de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

Donald Trump, Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosunda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.
Nauert'in “zayıf öz geçmişi” nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar “en tecrübesiz” BM büyükelçilerinden biri olacağı yorumları yapılıyor.

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iş başına gelince Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

ADALET BAKANI BELLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, adalet bakanlığına geçen hafta vefat eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush döneminde de bu görevi yürüten William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

Trump, Missouri eyaletindeki bir konferans için Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, adalet bakanı adayı olarak William Barr'ı göstereceğini söyledi. 
Başkan Trump, Barr için "İlk günden bu yana bu görev için benim ilk tercihimdi." değerlendirmesinde bulundu. 

 

BARR, BABA BUSH DÖNEMİNDE DE ADALET BAKANI OLMUŞTU

1950'de New York'ta doğan Barr, 1991-1993 yılları arasında, geçen hafta 94 yaşında hayatını kaybeden ve Baba Bush olarak bilinen George H. W. Bush
döneminde adalet bakanlığı görevini yürütmüştü. 
Barr, 1973-1977 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) da görev almıştı. 
ABD basınına konuşan kaynaklar, dün Trump'ın Barr'ı adalet bakanlığına aday göstereceğini iddia etmişti. 

 

TRUMP, GEÇEN AY ADALET BAKANI SESSİONS'I GÖREVDEN ALMIŞTI

ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar'ın ele geçirmesinin ardından Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti. 

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın Sessions'ın görevine son vermesine özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti. 

Trump'ın adalet bakanlığı görevine geçici olarak Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı getirmesinin nedeni ise Whitaker'ın Rusya soruşturmasına karşı aldığı sert pozisyon olarak görülüyordu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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