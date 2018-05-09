Trump duyurdu! Kuzey Kore ABD'li mahkûmları serbest bıraktı
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin 3 ABD'li mahkûmu serbest bıraktığını twitter hesabından duyurdu. Trump, 3 mahkûmun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun uçağında ABD'ye geri döndüklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'ı ziyaret etmişti.
Amerikalı yetkililer, Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta yapılması planlanan Trump-Kim zirvesine son şeklini vermenin yanı sıra ülkede hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için Pyongyang yönetimine baskı yapacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından ABD'li mahkûmların serbest bırakıldığını duyurdu.
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