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Trump duyurdu: Bugün imzalayacağım
ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı
I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019
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