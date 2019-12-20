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HaberlerDünya HaberleriTrump duyurdu: Bugün imzalayacağım
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Dünya
20.12.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Trump duyurdu: Bugün imzalayacağım

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Trump duyurdu: Bugün imzalayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı

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