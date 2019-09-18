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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.09.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Trump duyurdu: 48 saat içinde...

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Trump duyurdu: 48 saat içinde...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız." dedi.

Trump duyurdu: 48 saat içinde...

Bu duyurunun içerisinde, İran'a askeri müdahalenin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi. Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız." ifadesini kullandı.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var." diye konuştu.

Trump duyurdu: 48 saat içinde...

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEDİM"

Trump, İsrail seçimleri konusunda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyetin, BM Genel Kurulu görüşmeleri için henüz vize alamaması konusunda ise Trump, İran heyetinin bu toplantıya gelmesini desteklediklerini belirterek, "Eğer bu bana bağlı bir şey olsaydı, onların gelmesine izin verirdim." yorumunda bulundu.

Trump, Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı hakkında da "Neler olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

O'Brien ise Suudi Arabistan için Trump'a tavsiyesini özel olarak vereceğini kaydetti.

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