Trump: Duvar krizi 45 dakikada çözülür
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına ördürmek istediği duvarın finansmanından kaynaklı siyasi kriz nedeniyle önceki akşam ulusa seslendi.
İki yıldır ilk kez Oval Ofis’ten bir ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, federal hükümetin yaklaşık üç haftadır kapalı olmasıyla ilgili olarak bütçe yasasından duvara pay ayırmamakta direten Demokratları suçladı. Duvar ısrarından geri adım atmayan Trump, Kongre’deki Demokrat temsilcileri bir kez daha Beyaz Saray’a çağırdığını ve istenirse krizin 45 dakikada çözülebileceğini savundu. 9 dakika süren konuşmasında Trump, “Bazıları duvarın ahlak dışı bir şey olduğunu savunuyor. O zaman neden varlıklı siyasetçilerin evlerinin etrafında duvarlar, teller, kapılar var? O duvarları dışardaki insanlardan nefret ettikleri için değil içerdeki insanları sevdikleri için koyuyorlar” ifadelerini kullandı.
DEMOKRATLAR TEPKİLİ
Trump’ın konuşmasına Kongre’deki Demokratların tepkisi ise sert oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Trump’ı hükümeti açarak milyonlarca Amerikalıyı rehin tutmaktan vazgeçmeye çağırdı. Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin hükümeti açmak için birlikte yasa tasarıları hazırladığını hatırlatan Pelosi, “Tüm bu tasarıları vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını harcayarak yapmak istediği pahalı ve etkisiz bir duvarla ilgili takıntısı nedeniyle reddediyor” dedi. Schumer de, “ABD’nin sembolü 9 metrelik duvar değil Özgürlük Heykeli olmalı” diye konuştu.
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