Trump doğumla vatandaşlığı kısıtlamaya hazırlanıyor

TRUMP yönetimi, ABD’de doğum yoluyla vatandaşlık sahibi olunmasını sağlayan “doğum turizmini” engellemeye hazırlanıyor. VOA’nın haberine göre, bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan planın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Trump yönetiminin konuyla ilgili mevcut uygulamada değişikliğe gidilmesi için hazırlık yaptığı haberini ilk olarak geçen pazar günü Amerikan Axios adlı internet sitesi duyurmuştu. ABD basınına konuyla ilgili bilgi veren üst düzey yetkililer de haberi doğruladı.

OTOMATİK UYGULAMA

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, anne-babası Amerikan vatandaşı olmayan, yalnızca ABD’yi ziyaret için ülkede bulunan kişilerin Amerika’da dünyaya gelen bebeklerine otomatik olarak vatandaşlık verilmesi uygulamasını kısıtlayacak bir plan açıklayacaklarını belirtti. ABD Anayasası’nın 14’üncü maddesi, anne ve babasının statüsünden bağımsız olarak, Amerikan topraklarında doğan her çocuğun ABD vatandaşı olmasını öngörüyor. Trump yönetiminin bu hamleyle, başka ülkelerin vatandaşı olan kadınların Amerika’da doğum yaparak çocuklarına vatandaşlık almalarını sağlayan “doğum turizmini” hedef aldığı belirtiliyor.

7 ÜLKEYE DAHA SEYAHAT YASAĞI

Bu arada Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yedi ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planlıyor. Haberde Trump’ın hedefindeki ülkeler Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olarak sıralandı. Halihazırda söz konusu yasak İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore vatandaşlarını kapsıyor.