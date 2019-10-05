Trump: Diğer ülkelerden yardım istemem normal
ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile geçen ağustos ayında yaptığı telefon görüşmesinde, hakkında azil davası açılmasına neden olan argümanlarını kamuoyu önünde dile getirmeye devam ediyor.
Zelenski ile yaptığı görüşmede Biden’ın oğlu Hunter Biden’a karşı soruşturma açılmasını talep etmesinde yanlış bir şey olmadığını savunan Trump, “ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bize bu konuda yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil. Bu istek, başkanlık seçimleri kampanyası ile ilgili değil, bu büyük çaptaki bir yolsuzlukla ilgili” dedi. Öte yandan New York Times gazetesi, Trump’ın azil soruşturması kapsamında eski ABD Ukrayna Büyükelçisi William B. Taylor Jr.’a ait bir metin yayınladı. Metne göre Beyaz Saray, Zelenski’ye Trump ile görüşmesinin mümkün olması için “Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik soruşturma başlatılacağının kamuoyuna duyurması şartını” pazarlık konusu olarak kullandı.
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