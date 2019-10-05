Trump: Diğer ülkelerden yardım istemem normal

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump: Diğer ülkelerden yardım istemem normal
GeriDünya Trump: Diğer ülkelerden yardım istemem normal
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump: Diğer ülkelerden yardım istemem normal

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump: Diğer ülkelerden yardım istemem normal

ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile geçen ağustos ayında yaptığı telefon görüşmesinde, hakkında azil davası açılmasına neden olan argümanlarını kamuoyu önünde dile getirmeye devam ediyor.

Zelenski ile yaptığı görüşmede Biden’ın oğlu Hunter Biden’a karşı soruşturma açılmasını talep etmesinde yanlış bir şey olmadığını savunan Trump, “ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bize bu konuda yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil. Bu istek, başkanlık seçimleri kampanyası ile ilgili değil, bu büyük çaptaki bir yolsuzlukla ilgili” dedi. Öte yandan New York Times gazetesi, Trump’ın azil soruşturması kapsamında eski ABD Ukrayna Büyükelçisi William B. Taylor Jr.’a ait bir metin yayınladı. Metne göre Beyaz Saray, Zelenski’ye Trump ile görüşmesinin mümkün olması için “Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik soruşturma başlatılacağının kamuoyuna duyurması şartını” pazarlık konusu olarak kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Suriye'deki Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi birleşti
Fahrettin Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız
Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi
Hindistan'da ölü sayısı 73'e yükseldi!