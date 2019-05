Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı

ABD'de Donald Trump destekçisi bir grup, Meksika sınırına duvar inşa ediyor.

BBC'de yer alan haber göre, Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz (WeBuildtheWall)" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.

Kar amacı gütmeyen örgütün yöneticisi ve eski ABD askeri Brian Kolfage, Twitter hesabından inşaata ilişkin çalışmaların görüntülerini paylaştı.

