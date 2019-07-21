Trump Demokrat kadÄ±n vekilleri hedef almaya devam ediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n Kongre Ã¼yelerinin de olduÄŸu dÃ¶rt ABD'li vekili hedef alan yeni bir paylaÅŸÄ±mda bulunarak, "Bu dÃ¶rt Kongre Ã¼yesi, sarf ettikleri nefret sÃ¶ylemlerinden dolayÄ± Amerika ve (Ä°srail'den) Ã¶zÃ¼r dilemeli." dedi.
BaÅŸkan Trump, Twitter'dan Somali asÄ±llÄ± Ilhan Omar ve Filistin asÄ±llÄ± Rashida Tlaib'in yanÄ± sÄ±ra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e iliÅŸkin yeni aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â
Trump paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Bu dÃ¶rt vekilin Ã¼lkemizi sevebileceÄŸine inanmÄ±yorum. Sarfettikleri nefret sÃ¶ylemlerinden dolayÄ± Amerika ve (Ä°srail'den) Ã¶zÃ¼r dilemeliler. Demokrat Parti'ye zarar veriyorlar ama zayÄ±f ve gÃ¼vensiz insanlar bizim bÃ¼yÃ¼k milletimize asla zarar veremez." ifadesini kullandÄ±.Â
En genÃ§ Kongre Ã¼yesi Ã¼nvanÄ±na sahip Ocasio-Cortez ise Twitter'dan, Ã¼lkede daha iyi saÄŸlÄ±k sisteminin saÄŸlanmasÄ±, Ã¶ÄŸrenci borÃ§larÄ±nÄ±n affedilmesi, Ã§evreyi koruma kanunlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±, asgari maaÅŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve insan haklarÄ± gibi birÃ§ok konuda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Biz bunlarÄ± yaparken ÅŸirketlerden tek bir kuruÅŸ almÄ±yoruz. Sen ise ilaÃ§ paralarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor, Ã¶ÄŸrencileri dolandÄ±rmak iÃ§in (ABD EÄŸitim BakanÄ±) Betsy Devos'u atÄ±yor ve gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ± incitiyorsun." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â
TRUMP'IN "ÃœLKENE DÃ–N" Ã‡IKIÅžI TEPKÄ° Ã‡EKTÄ°Â
Kendisini eleÅŸtiren demokrat vekilleri "Ä±rkÃ§Ä±" sÃ¶ylemlerle hedef almaya devam eden Trump, gÃ¶Ã§men kÃ¶kenli olduklarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi bu vekillerin Ã¼lkeleri iÃ§in "DÃ¼nyadaki tam bir felaket, en kÃ¶tÃ¼, en yozlaÅŸmÄ±ÅŸ ve en saÃ§ma Ã¼lkeler." yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Trump, geÃ§en hafta North Carolina'daki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda sÃ¶z konusu kadÄ±n Ã¼yeleri tekrar hedef almÄ±ÅŸ ve onlar iÃ§in "Ãœlkenize dÃ¶nÃ¼n" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalÄ±ÄŸÄ±n "Omar'Ä± Ã¼lkeden at" sloganlarÄ± attÄ±ÄŸÄ± mitingde, Trump'Ä±n kalabalÄ±ÄŸÄ± susturmaya yÃ¶nelik hamle yapmamasÄ± da bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekmiÅŸti.Â
BaÅŸta Omar olmak Ã¼zere diÄŸer Ã¼Ã§ vekile ABD toplumu ve siyasetinden destek gelmiÅŸ, DemokratlarÄ±n 2020 baÅŸkan aday adaylarÄ± Bernie Sanders, SenatÃ¶r Kamala Harris, Elizabeth Warren de dahil olduÄŸu birÃ§ok siyasetÃ§i, BaÅŸkan Trump'a tepki gÃ¶stermiÅŸti.Â
SiyasetÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± Yahudi kuruluÅŸlarÄ±, aktivist ve televizyon programcÄ±larÄ± da benzer aÃ§Ä±klamalarla Omar'Ä±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.Â
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