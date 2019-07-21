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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
21.07.2019 - 22:07, Son GÃ¼ncelleme:

Trump Demokrat kadÄ±n vekilleri hedef almaya devam ediyor

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Trump Demokrat kadÄ±n vekilleri hedef almaya devam ediyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n Kongre Ã¼yelerinin de olduÄŸu dÃ¶rt ABD'li vekili hedef alan yeni bir paylaÅŸÄ±mda bulunarak, "Bu dÃ¶rt Kongre Ã¼yesi, sarf ettikleri nefret sÃ¶ylemlerinden dolayÄ± Amerika ve (Ä°srail'den) Ã¶zÃ¼r dilemeli." dedi.

BaÅŸkan Trump, Twitter'dan Somali asÄ±llÄ± Ilhan Omar ve Filistin asÄ±llÄ± Rashida Tlaib'in yanÄ± sÄ±ra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e iliÅŸkin yeni aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â 

Trump paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Bu dÃ¶rt vekilin Ã¼lkemizi sevebileceÄŸine inanmÄ±yorum. Sarfettikleri nefret sÃ¶ylemlerinden dolayÄ± Amerika ve (Ä°srail'den) Ã¶zÃ¼r dilemeliler. Demokrat Parti'ye zarar veriyorlar ama zayÄ±f ve gÃ¼vensiz insanlar bizim bÃ¼yÃ¼k milletimize asla zarar veremez." ifadesini kullandÄ±.Â 

En genÃ§ Kongre Ã¼yesi Ã¼nvanÄ±na sahip Ocasio-Cortez ise Twitter'dan, Ã¼lkede daha iyi saÄŸlÄ±k sisteminin saÄŸlanmasÄ±, Ã¶ÄŸrenci borÃ§larÄ±nÄ±n affedilmesi, Ã§evreyi koruma kanunlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±, asgari maaÅŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve insan haklarÄ± gibi birÃ§ok konuda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Biz bunlarÄ± yaparken ÅŸirketlerden tek bir kuruÅŸ almÄ±yoruz. Sen ise ilaÃ§ paralarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor, Ã¶ÄŸrencileri dolandÄ±rmak iÃ§in (ABD EÄŸitim BakanÄ±) Betsy Devos'u atÄ±yor ve gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ± incitiyorsun." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â 

TRUMP'IN "ÃœLKENE DÃ–N" Ã‡IKIÅžI TEPKÄ° Ã‡EKTÄ°Â

Kendisini eleÅŸtiren demokrat vekilleri "Ä±rkÃ§Ä±" sÃ¶ylemlerle hedef almaya devam eden Trump, gÃ¶Ã§men kÃ¶kenli olduklarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi bu vekillerin Ã¼lkeleri iÃ§in "DÃ¼nyadaki tam bir felaket, en kÃ¶tÃ¼, en yozlaÅŸmÄ±ÅŸ ve en saÃ§ma Ã¼lkeler." yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Trump, geÃ§en hafta North Carolina'daki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda sÃ¶z konusu kadÄ±n Ã¼yeleri tekrar hedef almÄ±ÅŸ ve onlar iÃ§in "Ãœlkenize dÃ¶nÃ¼n" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalÄ±ÄŸÄ±n "Omar'Ä± Ã¼lkeden at" sloganlarÄ± attÄ±ÄŸÄ± mitingde, Trump'Ä±n kalabalÄ±ÄŸÄ± susturmaya yÃ¶nelik hamle yapmamasÄ± da bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekmiÅŸti.Â 

BaÅŸta Omar olmak Ã¼zere diÄŸer Ã¼Ã§ vekile ABD toplumu ve siyasetinden destek gelmiÅŸ, DemokratlarÄ±n 2020 baÅŸkan aday adaylarÄ± Bernie Sanders, SenatÃ¶r Kamala Harris, Elizabeth Warren de dahil olduÄŸu birÃ§ok siyasetÃ§i, BaÅŸkan Trump'a tepki gÃ¶stermiÅŸti.Â 
SiyasetÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± Yahudi kuruluÅŸlarÄ±, aktivist ve televizyon programcÄ±larÄ± da benzer aÃ§Ä±klamalarla Omar'Ä±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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