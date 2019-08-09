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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.08.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

Trump: "Çin'le anlaşmaya hazır değiliz"

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Trump: "Çin'le anlaşmaya hazır değiliz"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin'le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Çin'le açık bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Trump, müzakerelerin planlandığı gibi eylülde yapılıp yapılmayacağını göreceklerini belirtti.

Çin'e getirdikleri ilave gümrük vergilerinin ekonomik karşılığının Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödendiğini savunan Trump, Pekin'in kendi parasının değerini baskılayarak, piyasaya çok miktarda para pompaladığını söyledi.

Trump, "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz, ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben henüz yapmaya hazır değilim." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, ABD'li firmaların Çinli bilişim devi Huawei ile çalışmayacağını belirterek, "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamayla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti. Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

KİM JONG-UN'DAN YENİ MEKTUP

Öte yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Kim'in mektubu için "Çok olumlu bir mektuptu." ifadesini kullanan Trump, "Sanıyorum yeniden bir görüşme yapacağız. 3 sayfalık, baştan sona çok güzel bir mektup gönderdi." değerlendirmesini yaptı.
Haziran sonunda ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey ve Güney Kore arasın

a bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluşmuştu. Trump, sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

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