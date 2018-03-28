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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.03.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Trump: 'Çin-Kuzey Kore görüşmesi çok iyi gitti'

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Trump: 'Çin-Kuzey Kore görüşmesi çok iyi gitti'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un barış için "doğru şeyi yapacağının büyük olasılık" olduğunu belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, dün gece Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmelerinin çok iyi gittiği ve Kuzey Kore liderinin kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediği mesajını aldığını açıkladı.

ABD Başkanı, birçok yönetim sırasında ve yıllar boyunca herkesin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını ve barışı çok küçük bir ihtimal olarak bile görmediğini belirterek "Şimdi Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru şeyi yapacağı büyük olasılık. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Trump öte yandan "bu süre zarfında ne yazık ki her ne pahasına olursa olsun azami yaptırım ve baskının sürdürülmesi gerektiğini" kaydetti.
Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarılmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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